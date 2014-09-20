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Dünya

İtalya'da PKK soruşturması

İtalyan basınındaki haberlere göre Milano Savcılığı, 'uluslararası terörle' bağlantılı olduklarından şüphelenilen 40 kişi hakkındaki incelemeyi 2009'da başlattı

20 Eylül 2014 17:08

Övgü Pınar/BBCTürkçe

 

İtalya'nın Milano kentinde çoğu Türk vatandaşı olan 40 Kürt hakkında PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla soruşturma açıldı.

İtalyan basınındaki haberlere göre Milano Savcılığı, "uluslararası terörle" bağlantılı olduklarından şüphelenilen 40 kişi hakkındaki incelemeyi 2009'da başlattı.

Soruşturulan 40 kişinin PKK'ya destek amaçlı para toplayarak Türkiye'ye yolladıklarından şüpheleniliyor. Çoğu Türk vatandaşı olan bu kişilerin büyük kısmı Milano ve çevresinde, diğerleriyse Lazio ve Toskana bölgelerinde yaşıyor.

Soruşturma dosyasının kısa süre önce tamamlandığı ve şimdi yetkililerin konuyla ilgili dava açılıp açılmayacağına karar vereceği belirtilidi.

 

'Kürtler, IŞİD'e karşı savaşıyor'

 

La Repubblica gazetesi ise Türkiye'deki barış sürecini ve İtalya'nın Irak Şam İslam Devleti IŞİD'e (İslam Devleti) karşı Irak'taki Kürtlere silah göndermeye karar verdiğini hatırlatarak "Soruşturma sürerken siyasi-uluslararası sahne değişti. Milanolu savcıların karar verirken bu hususu da göz önünde bulundurması bekleniyor" diye yazdı.

Haklarında soruşturma yürütülenlerin bir kısmının avukatlığını yapan Gilberto Pagani de "Şüphesiz tuhaf bir durum, Irak'taki Kürtleri İslam Devleti'ne karşı kurtarıcı olarak görüp onlara silah gönderiyoruz, Milano'da ise onları soruşturuyoruz. PKK'daki Kürtler de İslam Devleti'ne karşı savaşıyor" dedi. 

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