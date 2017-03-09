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Dünya

İtalya’da otoyol üzerindeki köprü çöktü: 2 ölü

Ancona kenti yakınlarından geçen A14 karayolunun Camerano mevkisinde, 167 numaralı köprü aniden çöktü

09 Mart 2017 23:49

İtalya’nın doğusundan geçen A14 karayolunun 235’inci kilometresi üzerinde bulunan betonarme köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ülkenin doğusundaki Ancona kenti yakınlarından geçen A14 karayolunun Camerano mevkisinde bugün öğleden sonra meydana gelen olayda, 167 numaralı köprü aniden çöktü. 

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, olay anında köprü altında otoyoldan geçmekte olan bir araç, enkaz altında kaldı. Araçta sıkışan ve karı-koca oldukları belirlenen iki kişi yaşamını yitirdi. Olayda, 2 kişinin de yaralandığı, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. 

Olayın ardından, otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı. 

Olayın tanıklarından Anna Maria Mancinelli, ANSA’ya yaptığı açıklamada, mucizevi şekilde kurtulduğunu ifade ederek, köprüye birkaç yüz metre kala araçların birden durduğunu ve bir aracın molozun altında kaldığını gördüklerini aktardı. 

Ülkede, geçen Ekim ayında da kuzeydeki Brianza’daki bir karayolunda köprü çökmüş, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Bugün meydana gelen olayın ardından ülkede otoyol ve köprülerin bakım ve kontrollerine ilişkin tartışma başladı.

 

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