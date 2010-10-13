-İTALYA'DA OLAYLI MAÇ ROMA (A.A) - 13.10.2010 - İtalya ile Sırbistan arasında tamamlanamayan futbol maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında çıkan olaylarda 16 kişinin yaralandığı açıklandı. Ansa haber ajansı, taşkınlık yaparak maçın iptal edilmesine neden olan Sırp taraftarlarla İtalyan polisi arasında çıkan çatışmalarda 2'si polis 16 kişinin yaralandığını bildirdi. Haber ajansı, 17 kişinin gözaltına alındığı olaylarda Sırp taraftarların, sadece İtalyan polisiyle evsahibi takımın taraftarlarına değil, kendi milli takımlarının kalecisine de saldırdığını, konuk taraftarların, daha fazla şiddetin önüne geçmek için güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde otobüslerle Cenova kentinin dışına çıkartıldıklarını kaydetti. Sırp taraftarların üzerinden çok sayıda sopa, metal çubuk ve bıçak çıktığı kaydedilen haberde, gözaltına alınanlar arasında, metal çubuk ve bıçakla Sırp taraftarlara saldıran bir İtalyanın da bulunduğu kaydedildi. Resmi açıklamanın aksine, Il Secolo XIX gazetesi, internet sitesinde yayımladığı haberde 25 kişinin yaralandığını, 20 kişinin gözaltına alındığını iddia etti. La Gazzetta dello Sport gazetesi ise ilgili haberine ''Hayvanlar'' başlığını uygun görerek, olayların cereyan etmesine sebebiyet veren çete liderlerinin bir resmini yayımladı. La Repubblica gazetesi ise haberinde, ''Herkes kaybetti'' başlığını kullandı. İtalya ile Sırbistan arasındaki Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı, Sırp taraftarlar tarafından sahaya ve İtalyan seyircilere fırlatılan meşalelerden birinin, İtalya milli takımının kalecisine isabet etmesi üzerine iptal edilmişti.