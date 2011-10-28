-İtalya'da olağanüstü hal ilan edildi ROMA (A.A) - 28.10.2011 - İtalya'da hafta başında etkili olan yoğun yağış, Toscana ve Liguria bölgelerinde can ve mal kayıplarına yol açarken, hükümet olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Ülkenin kuzeybatısındaki Liguria ve Toscana bölgelerinde hafta başında etkili olan yoğun yağışın sel ve heyelana sebebiyet vermesi üzerine Silvio Berlusconi liderliğindeki hükümet acil toplanarak, bölgede olağanüstü hal ilan etti. Sel ve heyelan nedeniyle şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, hükümet adına konuşan Altyapı Bakanı Altero Matteoli, felaketten etkilenen bölge için 65 milyon avro yardım yapılacağını bildirdi. Bu arada, bölgede arama-kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Selden en çok etkilenen turistik kasaba Vernazza yakınlarında İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne mensup dalgıçların kasaba açıklarında denize sürüklenmiş bir araba buldukları ifade edildi. Arabada insan bulunup bulunmadığının ise henüz belli olmadığı gelen haberler arasında.