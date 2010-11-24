-İTALYA'DA ÖĞRENCİLER AYAKTA ROMA (A.A) - 24.11.2010 - İtalya'da merkez sağ koalisyonun üniversitede reform tasarısı öğrencilerin şiddetli tepkisiyle karşılaştı. Bir grup öğrencinin Senato'yu basma girişimi, polis tarafından güçlükle geri püskürtüldü. Roma'nın göbeğinde Senato girişinde güvenlik güçleriyle yaşanan arbede sırasında, enaz 10 öğrenci yaralandı. İtalya, Eğitim Bakanı Maria Stella Gelmini tarafından hazırlanan, yüksek öğretim kurumlarında bütçe kısıtlamasının yanı sıra özelleştirmeye de kapı aralayan tasarının Temsilciler Meclisi'nde ele alındığı günde, ülkenin muhtelif kentleri öğrencilerin protesto eylemlerine sahne oldu. Roma'da Senato ve Temsilciler Meclisi'nin önünde oturma eylemi yapan öğrenciler, öğretim üyelerinin de desteğiyle Milano, Roma, Floransa, Torino, Perugia, Salerno ve Palermo gibi kentlerde de tasarıyı protesto ettiler. Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini, Senato Güvenlik Müdürü Francesco Capelli'nin yaralanmasına da neden olan Senato'yu basma girişimini "kabul edilemez bir şiddet olayı" diye niteledi. Fini, Senato Başkanı Renato Schifani'ye gönderdiği mesajda, "Senato önündeki gösteri esnasında yaşanan olayları büyük bir kaygıyla öğrenmiş bulunmaktayım. Ülkemizdeki demokrasinin kalbi olan parlamentoyu hedef alan bu şiddet eylemini kararlı biçimde kınıyorum" ibaresini kullandı. Eğitim Bakanı Gelmini, ana muhalefet lideri olan Demokratik Parti Genel Başkanı Pierluigi Bersani'yi öğrencileri istismar etmekle suçladı. Gelmini, Bersani'nin Roma La Sapienza Üniversitesi'ndeki protestocuları ziyaret etmesini eleştirerek, "Sol kesimler öğrencileri istismar ediyorlar. Tasarıyı protesto edenler, esas itibarıyla halihazırdaki üniversite sisteminin baronlarını, ayrıcalıklarını ve de statükoyu desteklemiş oluyorlar" dedi. Protesto amacıyla pek çok kentte üniversiteleri işgal etmiş durumdaki öğrenciler adına yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Hükümetin yasa tasarısı, üniversiteyi de araştırmacılığı da mahvetmeyi amaçlamaktadır. Biz öğrencileri de ülkeyi de düşünmeden hazırlanan bu tasarıya karşıyız. Milano, Floransa, Roma, Napoli ve Catania da dahil olmak üzere Torino'dan Palermo'ya varana dek üniversiteleri işgal eden arkadaşlarımız, okul ve fakültelerde yönetime el koymuş durumdadırlar. Gelmini tasarısı, üniversitenin üzerine yerleştirilmek istenen bir mezar taşıdır. İstikbalimizle oynanmasına izin vermeyeceğiz." Roma ve Pisa gibi kentlerde, şehir merkezine de taşan gösteriler sırasında öğrencilerin yolları kesmeleri sonucunda trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.