İtalya'da 'Müslümanlar kilisede ibadet edebilir mi?' polemiği

İtalya'da bir kilisenin Müslüman göçmenlere ibadet etmeleri için kapılarını açması, "Müslümanlar kilisede ibadet edebilir mi?" tartışması başlattı.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Toskana bölgesindeki Vicofaro kilisesinin papazları Massimo Biancalani ile Alessandro Carmignani, bölgeye 18 mültecinin yerleşmesinin ardından geçen hafta sonu yaptıkları bir açıklamada, Müslüman mültecilerin isterlerse bölge kilisesinde ibadet edebileceklerini duyurdular.

Biancalani, "Gerçek bir kucaklama ve entegrasyon gerçekleştirmek istiyorsak onları bodrumlarda ibadet etmek zorunda bırakamayız. İsteyenler kilisenin içinde, girişten kuzey tarafına kadar olan alanda ibadet edebilir. Sonuçta fazla bir şeye ihtiyaçları yok, onlar için önemli olan tek şey Mekke'ye yönelik bir konum ve bir namaz örtüsü" dedi.

Papazlar, bu amaçla kiliseye seccade olarak kullanılabilecek örtüler yerleştirileceğini açıkladı.

Göçmenler yararına çalışan Virgilio-Citta Futura Derneği de bu fikre destek vererek, bu sayede Katolik cemaat ile Müslüman mültecilerin birbirini yakından tanımasına ve entegrasyona katkıda bulunulacağını vurguladı.



Psikopostan tepki



Dernek, Papa Francesco'nun da kiliselere mültecileri ağırlama çağrısı yaptığını hatırlatarak "Biz yalnızca Papa Francesco'nun çağrısına kulak veriyoruz" diye açıklama yaptı.

Ancak iki papazın ve göçmen derneğinin bu girişimi bölge piskoposunun tepkisiyle karşılaştı.

Vicofaro'nun bağlı olduğu Pistoia bölgesi piskoposu Fausto Tardelli, Müslümanların kilisede ibadet etmesinin entegrasyon çabalarını olumlu değil olumsuz etkileyeceğini öne sürdü.

Piskopos Tardelli, "Biancalani ve Carmignani, gerçek toplumsal entegrasyon istiyorlarsa bölge halkına da saygılı şekilde hareket etmeliler. Üstelik (Müslümanlar) gayet rahat bir şekilde, daha uygun ve diğer dinlere daha saygılı başka ibadet mekanları da bulabilirler" diye eleştiride bulundu.

Papazlar Biancalani ve Carmignani ise piskoposun tepkisine rağmen kararlı olduklarını göstererek "Mülteci krizi sırasında Katolik Kilisesi'nin yardımlarıyla örnek teşkil etmesi için çalışıyoruz. Pistoia'daki diğer kiliselerin de böyle yapmasını umuyoruz" dedi.