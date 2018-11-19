İtalya'da mültecilere bedava prezervatif tasarısı tartışılıyor

İtalya'daki koalisyon hükümetinin ortakları 5 Yıldız Hareketi ile Lig Partisi arasında, İtalyan gençlerin yanı sıra mültecilere de bedava prezervatif dağıtılmasını öngören bir yasa tasarısı nedeniyle çatışma çıktı. Lig Partisi'nden gelen tepkiler üzerine tasarı geri çekildi.

5 Yıldız Hareketi'nden bir grup milletvekili tarafından parlamentoya sunulan tasarı, 26 yaş altı İtalyanlar ile mülteci ya da insani koruma statüsüne sahip yabancılara ücretsiz olarak kontraseptifler verilmesi öngörüyordu.

Lig Partisi lideri lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Gençleri ne zaman isterlerse, güvenli ve korumalı şekilde (seks) yapmaya çağırıyorum, bence 2018 yılında kendini ve başkalarının sağlığını riske atmak deliliktir. Ama ben, mülteci ordusuna verilen 35 euro geçim parasını 19 euro'ya indiriyorum. Son ihtiyacımız olan şey onlara prezervatif yağdırmak" dedi.

Gelen tepkiler üzerine 5 Yıldız Hareketi'nin Temsilciler Meclisi Grup Başkanı Francesco D'Uva, "Lig ile anlaşma sağlanamaması" nedeniyle tasarının geri çekildiğini açıkladı.

Sol partilerden 'ayrımcılık' tepkisi

Tasarının geri çekilmesi üzerine bu kez sol partilerden tepki geldi. Özgür ve Eşitler Partisi'nden Arturo Scotto, 26 yaş altı İtalyanlara ücretsiz prezervatif verilirken mültecilere verilmemesinin "net bir ayrımcılık" teşkil ettiğini söyledi.

Arturo Scotto, "Sağcılar neden seks, aşk ve duygular konusunda da duvar örüyor?" diye sordu.

Daha Fazla Avrupa Partisi'nden yapılan açıklamada da "5 Yıldız Hareketi, Lig'in yabancı düşmanlığı paranoyasına teslim oldu" denildi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise "Bedava prezervatifi 5 Yıldız ve Lig seçmenlerine dağıtmak lazım, böylece gelecekte yeni hasarlar önlenmiş olur", "Hem göçmen 'istilasından', göçmenlerin hastalık getirdiğinden şikayet ediyorlar hem de bedava prezervatif verilmesini reddediyorlar" gibi mesajlar da yer aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise İtalya'da yüksek işsizlik oranı gibi büyük sorunlar dururken hükümetin "prezervatif yasasıyla" uğraşmasını eleştirdi.