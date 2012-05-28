İtalya'da milli takım kampına şike baskını: 18 kişi gözaltında

Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2012'ye günler kala İtalya yeni bir şike olayıyla sarsıldı. İtalyan milli takımının kampına baskın düzenleyen polis, savunma oyuncu Domenico Criscito'yu bahis şebekesi içinde olmakla suçladı. Juventus Teknik Direktörü Conte de gözaltına alınanlar arasında.



Polonya ve Ukrayna'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına günler kala İtalya futbolu yeni bir şike ve bahis şebekesi skandalıyla gündemde.

Bahis şebekesi ve Şike iddialarını soruşturan İtalyan polisi, Lazio futbol takımının kaptanının da aralarında bulunduğu bazı kişileri gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında İtalyan mili takımının Azzurri'deki kampına baskın düzenleyen polis, savunma oyuncusu Domenico Criscito'yu "bahis şebekesi" içinde olmakla suçladı. Polis, Rusya'nın Zenit St.Petersburg takımında futbol koşturan Criscito'nun kamptaki odasında arama yaptı.

Savunma oyuncusu Domenico Criscito dışında, operasyon kapsamında İtalya'da Serie A, Serie B ve daha düşük liglerdeki oyuncular, antrenörler ve idarecilerden oluşan 30 kişinin evinde arama yapıldı. Lazio kaptanı Stefano Mauri'nin aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.



Juventus Teknik Direktörü'ne gözaltı



Evi arandıktan sonra gözaltına alınanlar arasında Juventus Teknik Direktörü Antonio Conte'nin de bulunduğu belirtildi. Conte'nin bahis ve dolandırıcılık şebekeleriyle bağlantılı olduğu iddia edildi. İtalyan yasalarına göre, söz konusu suçlamalar şikeden daha ağır.



Calcio ve Milanetto da gözaltında



İtalyan polisi, şike ve bahis şebekeki skandalı çerçevesinde daha önce İtalyan ikinci liginde top koşturan Padova Calcio ve Omar Milanetto'yu gözaltına almıştı.

Mauri ve Milanetto'nun bazı futbol müsabakalarını manipüle ettiği ve ayrıca maçları manipüle eden uluslararası bir bahis şebekesinin elemanlarıyla ilişkide olduğu iddia edildi.