İtalya’da mafya ve yolsuzluk operasyonu

Roma Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı doğrultusunda, İtalyan Jandarması Organize Suç ve Terörle Mücadele Birimi (ROS), dün sabah başkent Roma ve bazı kentlerde düzenlediği eş zamanlı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda, göçmen merkezlerinin işletmesinde usulsüzlük yapan ve mafya örgütlenmesiyle bağlantılı oldukları tespit edilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında eski ve mevcut bazı belediye meclis üyeleri ile iş adamlarının da bulunduğu 44 kişiden 19’unun hapishaneye konulduğu, 25 kişinin ise ev hapsine alındığı bildirildi. Operasyon kapsamında Roma, L’Aquila, Katanya ve Enna kentlerinde de 21 kişinin arandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, savcılık iddianamesinde zanlıların, mafya tipi örgütlenme, mafya ile bağlantılar, evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, komplo, rüşvet ve hileli transferler yapmakla suçlandığı bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınanların basına yansıyan dinleme kayıtlarında bazı belediye meclis üyelerini, istekleri doğrultusunda kararlar çıkartabilecek duruma getirdikleri ve kimisini ise tehdit ettikleri kaydedildi.

Operasyonun geçen Aralık ayı başında düzenlenen büyük operasyonun devamı niteliğinde 2. dalgası olduğu ifade edildi.

Başbakan Matteo Renzi operasyona yönelik yaptığı açıklamada yolsuzluğa karşı taviz vermeyeceklerini belirterek, “Kim çalıyorsa hapse gider. Yolsuzluk yapan hakkındaki karar nihaileşirse bunun hesabını son güne kadar verir” dedi.

Muhalefet ise son yaşanan yolsuzluk operasyonu nedeniyle hükümete ve koalisyon hükümetinin büyük ortağı Demokratik Parti’den olan Roma Belediye Başkanı Ignazio Marino’ya yüklendi. Muhalefet partileri, Marino’nun istifasını istedi.