İtalya'da mafya operasyonu; siyasetçiler, bürokratlar gözaltında

İtalyan polisinin Roma'da düzenlendiği 'Başkent mafyası' operasyonuyla aralarında siyasiler, bürokratlar ve işadamlarının bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Roma Cumhuriyet Savcılığı'nın 2 yıllık teknik takibe dayanarak verdiği talimat doğrultusunda İtalyan Jandarma Organize Suç ve Terörle Mücadele Birimi (ROS), aralarında siyasi, bürokrat ve işadamlarının bulunduğu 37 kişiyi gözaltına aldı.



ROS, 100 kişiyi de "organize suç örgütü kurmak ve üyesi olmak, kamu ihalelerine fesat karıştırmak, evrakta sahtecilik, kara para aklama, haraç alma ve kamu kredileri üzerinden yolsuzluk" iddialarından incelemeye aldı.

Operasyon kapsamında mali şube ekipleri de 200 milyon Euro'ya el koydu. Eski Roma Belediye Başkanı Gianni Alemanno da sorgulanarak, evi arandı. Alemanno yaptığı açıklamada, yanlış bir şey yapmadığını savunarak, bu iddialardan temize çıkacağını savundu.

Roma Cumhuriyet Savcısı Giuseppe Pignatone ise şehri kontrol etmek isteyen çok sayıda örgüt olduğunu belirterek, bugünkü operasyonla sadece “Başkent mafyası” olarak anılan gruba operasyon yaptıklarını söyledi.



Pignatone, bu grubun içindeki bazı isimlerin Alemanno’ya yakın kişiler olduğuna dikkati çekti.