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Ekonomi

İtalya’da litresi Türkiye’de vergisi 1.5 dolar

Akaryakıta yapılan10 kuruşluk zamla birlikte kurşusnuz benzinin litre fiyatırın 3.36 liraya çıkması, vergileri de gündeme getirdi

23 Ekim 2009 03:00

Akaryakıta yapılan son 10 kuruşluk zamla birlikte kurşusnuz benzinin litre fiyatırın 3.36 liraya fırlayarak rekor düzeye çıkması, akaryakıt fiyatları kadar, fiyatın en büyük kısmını oluşturan vergileri de bir kez daha gündeme getirdi

Türkiye, akaryakıttan alınan vergide yüzde 66 ile dünya şampiyonu. İtalya ve Fransa’da 1 litre kurşunsuz benzin 1.5 dolara satılırken Türkiye’de ise benzinin sadece vergisi bu seviyede.
Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği de (ADER) dün yaptığı açıklamada litresi 3.36 liraya yükselen 95 oktan kurşunsuz benzinde fiyatın, yüzde 66’sının vergi, yüzde 25’inin rafineri fiyatı, yüzde 4.5’inin dağıtım kârı, yüzde 4.5’inin de bayi marjı şeklinde oluştuğunu belirtti.

ADER’den yapılan açıklamada, “Türkiye, dünyada akaryakıttan en yüksek vergiyi alan ülke” olduğunüa dikat çekilirken, dağıtıcı ve bayi karlarında herhangi bir artış olmamasına rağmen yükselen fiyatlarda, sabit olarak uygulanan verginin yanı sıra, ham petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin de etkili olduğu kaydedildi. ADER açıklamasında, “95 oktan kurşunsuz benzinde 3.36 lira fiyatır, 2.21 lirası vergi, 0.84 lirası vergisiz ürün maliyeti, 0.01 lirası navlun, 0.15 lira dağıtım firması ve yüzde 0.15 lira bayi marjı şeklinde oluşuyor” denildi.

ADER açıklamasına göre Türkiye’de yüzde 66 olan vergi ABD’de yüzde 15, Kanada’da yüzde 31, en yüksek vergi alınan Almanya’da yüzde 65. Diğer AB ülkelerinde bu oranın genelikle altında. Dünya ortalaması yüzde 55.


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