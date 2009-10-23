İtalya’da litresi Türkiye’de vergisi 1.5 dolar

Akaryakıta yapılan son 10 kuruşluk zamla birlikte kurşusnuz benzinin
litre fiyatırın 3.36 liraya fırlayarak rekor düzeye çıkması, akaryakıt
fiyatları kadar, fiyatın en büyük kısmını oluşturan vergileri de bir
kez daha gündeme getirdi
Türkiye, akaryakıttan alınan vergide
yüzde 66 ile dünya şampiyonu. İtalya ve Fransa’da 1 litre kurşunsuz
benzin 1.5 dolara satılırken Türkiye’de ise benzinin sadece vergisi bu
seviyede.
Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği de (ADER) dün
yaptığı açıklamada litresi 3.36 liraya yükselen 95 oktan kurşunsuz
benzinde fiyatın, yüzde 66’sının vergi, yüzde 25’inin rafineri fiyatı,
yüzde 4.5’inin dağıtım kârı, yüzde 4.5’inin de bayi marjı şeklinde
oluştuğunu belirtti.
ADER’den yapılan açıklamada, “Türkiye, dünyada
akaryakıttan en yüksek vergiyi alan ülke” olduğunüa dikat çekilirken,
dağıtıcı ve bayi karlarında herhangi bir artış olmamasına rağmen
yükselen fiyatlarda, sabit olarak uygulanan verginin yanı sıra, ham
petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin de etkili olduğu kaydedildi.
ADER açıklamasında, “95 oktan kurşunsuz benzinde 3.36 lira fiyatır,
2.21 lirası vergi, 0.84 lirası vergisiz ürün maliyeti, 0.01 lirası
navlun, 0.15 lira dağıtım firması ve yüzde 0.15 lira bayi marjı
şeklinde oluşuyor” denildi.
ADER açıklamasına göre Türkiye’de yüzde
66 olan vergi ABD’de yüzde 15, Kanada’da yüzde 31, en yüksek vergi
alınan Almanya’da yüzde 65. Diğer AB ülkelerinde bu oranın genelikle
altında. Dünya ortalaması yüzde 55.