İtalya'da Kuzey Birliği'nden ırkçı öneri

İtalya'daki merkez sağ hükümetin koalisyon ortaklarından Kuzey Birliği Partisi (KBP), Milano'da yabancı göçmenler arasında artık azınlık konumuna düştüğünü ileri sürdüğü Milanolular için metrolarda ayrı vagon tahsis edilmesini önerdi.



KBP milletvekili ve Milano Belediye Meclisinde KBP grup başkanı olarak görev yapan Matteo Salvini'nin, "Milano metrosunda, Milanolulara ayrı vagon tahsis edilmeli" diyerek gündeme taşıdığı öneri, tartışmaları da beraberinde getirdi.



Salvini, bu konudaki önerisini Milano Toplu Taşıma Genel Müdürlüğüne mektupla ilettiğini belirterek, "Toplu taşıma araçlarında önceleri malullere, yaşlılara ve hamile kadınlara tahsis edilmiş koltuklar vardı. Artık sadece Milanolular için koltuk ve vagon tahsis etme zamanı geldi" diye konuştu.



Milano'da KBP'nin Avrupa Parlamentosu seçimleri için adaylarını tanıtma amacıyla düzenlediği toplantıda konuşan Salvini, kentte yabancı göçmen sayısının ciddi sorunlar doğurduğunu savunarak, şunları söyledi:



"Her metroda önden iki vagonun kadınlara tahsis edilmesini istedim. Bu sayede kadınlar, yabancı göçmenlerin taşkınlık ve tacizlerinden korunmuş olurlar. Zaten böyle gidersek, Milanolulara ayrı vagon tahsisi gerekecek. Milanolular artık korunması gereken bir azınlık haline geldi."



Salvini'nin bu önerisi tartışmaları ve tepkileri de tetikledi. Ana muhalefet konumundaki Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Dario Franceschini, mevcut koalisyondaki ırkçı eğilimlerin bu öneriyle bir kez daha gün yüzüne vurduğunu belirterek, "Bu bir ırk ayrımcılığıdır. Hadise, (ABD'deki) Roza Parks vakasını hatırlatacak niteliktedir. Otobüste bir beyaza yer vermeyi reddeden o siyahi kadın, Martin Luther King'in esin kaynağı olmuştu" dedi.



İtalya Savunma Bakanı Ignazio La Russa, KBP'nin seçim kampanyasında oy toplama uğruna mevcut koalisyonu güç duruma soktuğunu savunarak, "Salvini, bence dört oy daha fazla alma peşinde koşmaktansa, uygulanabilir bir çözüm üzerinde kafa yorsa daha iyi ederdi" diye konuştu.



İtalya Meclis Başkanı Gianfranco Fini ise bugün konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Milano için gündeme getirilen önerinin anayasayla çeliştiğine dikkati çekerek, "Anayasa, ırk, dil ve din ayrımı yapılmaksızın insan onuruna sahip çıkılmasını öngörüyor. O türden bir önerinin hayata geçirilemeyeceğini anlamak için anayasayı okumak yeterli" dedi.

