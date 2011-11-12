-İtalya'da kritik gün ROMA (A.A) - 12.11.2011 - İtalya'da, bugün Temsilciler Meclisi gündemine gelecek olan Avrupa Birliği'nin talep ettiği, bütçe açığını azaltmak ve büyümeyi desteklemek üzere hazırlanan ''kemer sıkma'' tedbirlerinin kabul edilmesinin ardından Başbakan Silvio Berlusconi'nin istifa etmesi bekleniyor. İtalya'da gözler, bugün Temsilciler Meclisi'nde yapılacak finansal istikrar yasasında yapılacak değişiklikler oylamasına ve sonrasına çevrildi. Senato tarafından dün 12'ye karşı 156 oyla kabul edilen finansal istikrar yasasındaki değişikliler, yine dün akşam meclis bütçe komisyonuna gönderilmişti. Basına yansıyan son bilgilerde, finansal istikrar yasasının Senato'da kabul edildiği haliyle meclis bütçe komisyonundan herhangi bir değişikliğe uğramadan geçtiği belirtildi. Değişikliklerin öğleden sonra Temsilciler Meclisi'nde oylanacağı, ardından da Başbakan Berlusconi'nin Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'ya çıkarak, istifasını sunacağı ifade ediliyor. Berlusconi'nin istifasını sunmasından sonra Cumhurbaşkanı Napolitano'nun ülkeyi seçimlere götürecek ve kabul edilen ekonomik reformları uygulayacak geçiş hükümetini kurma görevini, 1994-2004 yılları arasında Avrupa Komisyonu İç Piyasalar, Gümrük ve Vergilendirme Komiserliği yapan ve hafta başında Cumhurbaşkanı Napolitano tarafından hayat boyu senatör ilan edilen Mario Monti'ye vermesi bekleniyor. Bu arada, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ile Mario Monti'nin sabah saatlerinde bir araya gelmesi İtalyan basını tarafından dikkat çekici bulundu.