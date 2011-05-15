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Dünya

İTALYA'DA KISMİ YEREL SEÇİMLER YAPILIYOR FLORANSA (A.A)

15 Mayıs 2011 13:19

-İTALYA'DA KISMİ YEREL SEÇİMLER YAPILIYOR FLORANSA (A.A) - 15.05.2011 - İtalya'da bazı kentlerde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi başladı. İtalya'da aralarında Milano, Napoli, Torino, Bologna gibi önemli şehirlerinde bulunduğu bazı kentlerin belediye başkanının belirleneceği seçimlerde, oy verme işlemi TSİ 09.00'da başladı.  Yaklaşık 13 milyon seçmeni ilgilendiren ve iki gün sürecek seçimde, oy verme işlemi bugün TSİ 23.00'a kadar devam edecek. Sandıklar yarın da TSİ 08.00 ile 16.00 arasında açık olacak.  Seçimleri kısmi sonuçlarının pazartesi akşamı belli olması bekleniyor. Başı ''Rubygate'' skandalı ve Mediaset davalarıyla dertte olan başbakan Silvio Berlusconi için seçimler test niteliği taşıyor.

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