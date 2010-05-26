T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İtalya'da kemer sıkıyor

Avrupa’da bütçe açığını kısma planı açıklayan ülkeler listesine İtalya da ekleniyor

26 Mayıs 2010 03:00

T24- İtalya Hükümeti, bütçe açığını azaltmak için önümüzdeki iki yıl harcamalarını 26 milyar Euro kısacak.


Fransız gazetesi Le Monde'da yer alan habere göre, hükümetin dün yaptığı açıklamada, 2012 yılına kadar kemer sıkma politikası uygulayacağını duyurdu.


Hükümet, bütçe açığını, Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 3'ü ile sınırlandıran Avrupa Birliği (AB) kriterlerine uygun hale getirmek için, 2011-2012 döneminde 26 milyar Euro değerinde tasarruf planı uygulayacağını belirtti.


Ülkeyi Yunanistan ile başlayan iflas dalgasından korumak için tasarrufun gerekli olduğunu vurgulayan hükümet yetkilileri, vatandaşlarından kemer sıkma politikası kapsamında kamu harcamalarında uygulanacak kesinti için fedakarlık istediğini ifade etti. Planın detayları henüz açıklanmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24