İtalya'da kemer sıkıyor

T24- İtalya Hükümeti, bütçe açığını azaltmak için önümüzdeki iki yıl harcamalarını 26 milyar Euro kısacak.



Fransız gazetesi Le Monde'da yer alan habere göre, hükümetin dün yaptığı açıklamada, 2012 yılına kadar kemer sıkma politikası uygulayacağını duyurdu.



Hükümet, bütçe açığını, Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 3'ü ile sınırlandıran Avrupa Birliği (AB) kriterlerine uygun hale getirmek için, 2011-2012 döneminde 26 milyar Euro değerinde tasarruf planı uygulayacağını belirtti.



Ülkeyi Yunanistan ile başlayan iflas dalgasından korumak için tasarrufun gerekli olduğunu vurgulayan hükümet yetkilileri, vatandaşlarından kemer sıkma politikası kapsamında kamu harcamalarında uygulanacak kesinti için fedakarlık istediğini ifade etti. Planın detayları henüz açıklanmadı.