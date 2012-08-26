İtalya'da 'I Love PKK' krizi

Gaziantep'te 20 Ağustos günü 9 vatandaşın ölümüne, 63 vatandaşın da yaralanmasına neden olan saldırı, Türkiye'de büyük bir infiale yol açarken, olayın ertesi günü İtalya-Türkiye hattında ilginç bir olay yaşandı. Venedik seferi yapan THY uçağına yaklaşan puss back aracının üzerinde yazan ''I Love PKK'' yazısı gerilime neden oldu.

Habertürk ’ün haberine göre, salı günü Venedik’teki Marco Polo Havalimanında kriz yaratan olay şöyle gelişti:

* İstanbul ’a hareket etmek üzere bekleyen THY uçağının görevlileri uçağı yerine götürmek üzere yaklaşan push back aracının üzerinde “I love PKK ” yazdığını gördü.

* Görevliler hemen yer hizmetlerini sağlayan şirketten açıklama istedi.

* Kaptan pilot, uçağa bu kadar yaklaşıp yazı yazabilen PKK yandaşlarının valizler arasına da tehlikeli maddeler koymuş olabileceğini belirterek, valizleri uçağa ek güvenlik önlemi uygulanmadan almayı reddetti.

* Aprona gelen güvenlik görevlileri valizleri tek tek yeniden aradı.

* Valiz ve yolcu alımı, polis ve THY personeli gözetiminde kontrollü olarak gerçekleşti.

* Uçak 1 saatlik gecikmenin ardından havalandı.

'Anlamını bilmiyoruz'

“I love PKK ” kriziyle ilgili THY’ye izahatta bulunan yer hizmetlerini sağlayan şirket, açıklamasında “Aracın üzerinde çalışanları tarafından yazılmış pek çok ifade bulunduğu, bu ifadelerin genellikle masum içerikte olduğu, kendilerinin ‘I love PKK ’ ifadesinin anlamını dahi bilmediklerini, bu nedenle bunu da benzer bir ifade zannederek fark etmediklerini” bildirdi.

THY yetkilileri, şirketi bu tür bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli özeni göstermeleri konusunda uyardı.