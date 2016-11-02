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Spor

İtalya'da gündem Beşiktaş: Hamsik kâbustan uyandırdı

İtalyan gazeteleri, Napoli'nin golünü atan Hamsik'e övgüler yağdırdı

02 Kasım 2016 12:24

İtalya'da Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yle 1-1 berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor. Corriere Dello Sport, Napoli'nin golünü atan Hamsik için 'mücevher' yakıştırmasında bulundu. 

La Gazette Dello Sport, Hamsik’in attığı gol için "Ustalık" başlığı atarken, Hamsik’in İstanbul’da bulduğu golün önemine değindi. 

Maçla ilgili yazılan yazıda Atiba Hutchinson’un performansından da övgüyle bahsedilirken, Napoli’nin hala lider olarak kalmasının önemine vurgu yapıldı. 

 

"Napoli, Beşiktaş'ın cehennim gibi stadından başı dik ayrıldı"

 

Corriere Dello Sport ise Hamsik altın değerinde bir gol attığına vurgu yaparken, Slovak oyuncu için ’mücevher’ yakıştırması yapıldı.

Gazete haberinde, "Hamsik, Şampiyonlar Ligi’nde bir mücevher. Napoli, Beşiktaş’ın cehennem gibi stadından, başı dik, ama bazı pişmanlıklarla ayrıldı” yorumunu yaptı.

 

"Kâbustan uyandırdı"

 

Calcio Mercato ise Qauresma’nın golüyle gelen kabusun kısa sürdüğünü ve kaptan Hamsik’in İtalyanları bu kâbustan uyandırdığını yazdı. 

Haberde 5. maçta Napoli’nin Dinamo Kiev’i yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyeceğine de yer verildi.

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