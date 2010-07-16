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Dünya

İtalya'da gizli bir örgüt daha

İtalya'da siyaset ve ekonomiyi etkilemeyi amaçlayan yeni bir gizli örgüt ortaya çıkarıldı.

16 Temmuz 2010 03:00

T24- İtalya'da yürütülen takip ve telefon dinleme süreçleri, ihalelerde siyasi nüfuz oluşturmaya çalışan, usülsüzlük yapan ve yüksek yargıyı etkileme girişiminde bulunan yeni gizli bir örgütlenmeyi ortaya çıkarıldı.


Siyaset ve ekonomiyi etkileme amacıyla oluşturulan gizli örgütlenme iddiası ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.Önce işadamları ve siyasetçileri kapsayan soruşturma, en son yargı mensuplarına uzandı.


Yargıtay Başsavcılığı ve Yüksek Yargı Kurulu, gizli örgütlenmeyle ilişki içinde görünen yargı mensupları hakkında işlem başlattı. Buna göre Milano Temyiz Mahkemesi Başkanı başta olmak üzere telefonları dinlenen savcı ve yargıçların ifadeleri alınacak.


"BEN ÜLKEYİ DEĞİŞTİREMEDİM ONLAR MI DEĞİŞTİRECEK"


Zanlıların kendi aralarındaki telefon görüşmelerinde "Sezar" olarak bahsettikleri Başbakan Silvio Berlusconi, soruşturmayı değerlendirirken, "bir bardak suda fırtına koparıldığını" söyledi.


Başbakan Berlusconi konuyla ilgili olarak, "Olay dört emeklinin İtalya'yı değiştirmeye soyunmasından ibaret gibi görünüyor. Bu ülkeyi ben değiştiremedim, onlar mı değiştirecek"  diye konuştu.

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