İtalya'da El Kaide üyeliği iddiasıyla 2 tutuklama

İtalya'da iki yabancı El Kaide örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla tutuklandı.



Biri Suriyeli diğeri ise Fransız olan iki tutuklu, silahlı terör eylemleri için militan devşirmek ve terör eylemi planlamış olmakla suçlanıyor.



Yasa dışı göçü teşvik suçlamasıyla kasım ayında İtalya'nın Bari kentinde gözaltına alınmış olan iki yabancı, şimdi de El Kaide militanı olmakla suçlanıyor. Belçika'da ikamet eden 62 yaşındaki Suriyeli Bessam Ayaşi ile Fransız Raphael Gendron (33) hakkında, El Kaide üyeliği iddiasıyla yeni bir tutuklama kararı çıkarıldı.



İtalyan makamları, Brüksel'deki Belçika El Sebil İslam Merkezi'nin (CIBA) müdavimi oldukları belirtilen Ayaşi ve Gendron'un, Paris'teki Charles De Gaulle Hava Limanı'na yönelik bir terör eylemi planlamış olduklarını ileri sürdü.



El Kaide ile bağlantılı oldukları ileri sürülen zanlıların, internet aracılığıyla militan devşirmek için çalıştıklarının saptanmasının yanı sıra, örgütsel belgelere ve terör tekniklerine ilişkin el kitaplarına da sahip oldukları savunuldu.

