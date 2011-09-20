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Dünya

İtalya'da deprem uzmanları sanık sandalyesinde

İtalya'da bugün başlayan bir davada ülkenin önde gelen altı deprem uzmanı sanık sandalyesinde oturuyor.

20 Eylül 2011 03:00

T24 - İtalya'da bugün başlayan bir davada ülkenin önde gelen altı deprem uzmanı sanık sandalyesinde oturuyor.



Bilimadamları, iki yıl aşkın süre önce l'Aquila kentinde meydana gelen yıkıcı depremin 309 kurbanının ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor. Nisan 2009 tarihinde l'Aquila'da can kaybına ve büyük hasara yol açan 6.3 büyüklüğündeki deprem, daha önceki haftalarda kentte hissedilen bir dizi güçlü öncü sarsıntıyı izlemişti. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Savcılık makamı, bilimadamlarını bu öncü sarsıntıların taşıdığı risk faktörünü kamuoyuna duyurmamakla ve halkı yanlış yönlendirmekle suçluyor. Davanın sanıkları arasında bilimadamlarının yanısıra l'Aquila kentinin eski bir üst düzey yöneticisi de var. Bilimadamlarının avukatları mahkemede büyük depremleri önceden tahmin etmenin bir yolu olmadığını savunacak.


Hapis cezası

Doğal afetlere hazırlık konusunda bilim çevrelerinin ve hükümet yetkililerinin üzerine düşen sorumluluğu tartışmaya açan dava, sadece İtalya'da değil dünya çapında büyük ilgi uyandırdı. Sanıklara destek amacıyıla bilim dünyasından 5 bini aşkın kişinin imzasını taşıyan bir dilekçe, İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'ya sunuldu. Yargılanan bilimadamları, olası büyük bir depremin etkilerini değerlendirmek için oluşturulan hükümete bağlı bir komisyonun üyesiydi.

Bilimadamları, önceki günlerdeki sarsıntıların daha büyük bir depremin önünü tıkayarak iyiye işaret olduğunu söylemekle suçlanıyor. Kamuoyunda yanlış bir güven duygusunun yaratıldığını iddia eden savcılık, büyük depremin vurduğu gece bilimadamlarının tavsiyesi doğrultusunda evinde oturan çok sayıda kişinin ya yaralandığını ya da öldüğünü, sokakta kalmayı tercih edenlerinse sağ kurtulduğunu söylüyor.

Mahkeme yargıcının suçlu olduklarına hükmetmesi halinde, İtalya'nın önde gelen altı jeofizik uzmanı 15 yıla dek varan hapis cezalarına çarptırılabilir.


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