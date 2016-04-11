İtalya'da 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' tartışması

İtalya'da mülteci meselesi aşırı sağcı parti lideriyle Cumhurbaşkanı arasında sert tartışmaların yaşanmasına sebep oldu. Aşırı sağcı parti Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini'nin, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya “satılmış" diye hakaret etmesi ve bunun ardından “Onu tanımıyorum. O, İtalyanların ve benim cumhurbaşkanım değil" demesi gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Mattarella, Idomeni'de sınırı geçmeye çalışan mültecilere yapılan müdahaleyi “dramatik” olarak nitelendirmişti.

CNN Türk’ün haberine göre, Verona kentinde düzenlenen uluslararası şarap fuarı Vinitaly'nin dünkü açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalyan şaraplarının değerinden ve ihracat başarısından söz ederken, bunun, sınırların aşılmasından ve eskisi gibi kapalı olmayan sınırların varlığından kaynaklandığını söyledi.

“Bunu ayıkken söylediyese satılmıştır”

Göçmen karşıtlığıyla bilinen muhalefet lideri Matteo Salvini ise, devletin başının bu sözlerinin, göçmenlere yönelik açık bir sınır politikası izlenmesi gerektiğine yönelik bir mesaj olduğunu yorumlayarak, Mattarella'ya hakaret içerikli bir karşılık verdi. Cumhurbaşkanının bu sözlerinin, “İsteyen herkes İtalya'ya girebilir, herkes gelsin anlamını taşıdığını söyleyen Salvini, Facebook hesabından Mattarella'ya, “O eğer bunları ayıkken söylediyse, buna tek bir yorum yapılır: O bir suç ortağı ve satılmıştır diye çıkıştı.

“Politika ve hakareti birbirinden ayıran sınırları öğrenmeli”

Siyaset dünyasından Salvini'ye tepki ise gecikmedi. Cumhuriyet Senatosu Başkanı Pietro Grasso, Twitter hesabından, “Cumhurbaşkanının bu şekilde suçlanması kabul edilemez. Şimdi Salvini, “politika ve hakareti birbirinden ayıran sınırları öğrenmeli” mesajını paylaştı. Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini ise, Salvini'nin, “bölücü ve kaba bir saldırganlık içinde olduğunu söyleyerek, sınırlar meselesinin, gerek ticari gerekse insani bakımdan değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti ve son olarak Idomeni'de sınırı geçmeye çalışan göçmenlere yapılan dramatik müdahaleyi hatırlattı.

“Cumhurbaşkanı’nı tanımıyorum"

Tepkiler üzerine tekrar açıklama yapan Matteo Salvini, amacının Cumhurbaşkanı Mattarella'ya saldırmak değil, ticari malların ve insanların ülkeye girişine karşın İtalyanların çıkarları doğrultusunda sınırların korunmasına ilişkin ilkeleri savunmak olduğunu söyledi. Matterella'nın, “kaçak göçmenleri" dünyanın dört bir yanından İtalya'ya gelmeye davet edemeyeceğini dile getiren Salvini, “Söylediklerimden pişman değilim. Cumhurbaşkanını tanımıyorum. O, İtalyanları ve onların emeğini, hakkını savunmak yerine sınırlardan bahsediyor ve bana İtalyanların cumhurbaşkanı gibi görünmüyor. Bu, benim tanıyabileceğim bir cumhurbaşkanı değildir. Her ne maksatla olursa olsun benim için sınırlar korunmalıdır" diye konuştu.

Politikacıları halkın arasında dolaşmaya davet eden Salvini, “Engelliler ayda 300 Euro alırken, bir göçmen bize 1000 Euro'ya mal oluyor" diye ekledi.