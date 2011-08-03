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Dünya

İTALYA'DA BURKA YASAK ROMA (A.A)

03 Ağustos 2011 15:55

-İTALYA'DA BURKA YASAK ROMA (A.A) - 03.08.2011 - İtalya'da Temsilciler Meclisi'nin Anayasa İşleri Komisyonu, burka ve nikaba yasak getiren düzenlemeyi kabul etti. Anayasa Komisyonunda burka ve nikap kullananlar için çeşitli cezalar öngören düzenleme için yapılan oylamada, iktidardaki Özgürlükçü Halk Partisi (ÖHP) ve Kuzey Birliği Partisi (KBP) ile Gelecek ve Özgürlük, Merkez Birliği ve Değerler İtalyası partileri kabul oyu verirken, anamuhalefetteki Demokrat Parti (DP) hayır oyu verdi. Komisyonda çoğunlukla kabul edilen düzenlemenin, gelecek ay meclis gündemine gelmesi ve yasalaşması öngörülüyor.  Düzenlemeye göre burka ya da nikap kullanan kadınlara 300 ile 500 avrodan başlayıp 30 bin avro ve 12 ay hapis cezasına kadar varan çeşitli cezalar getiriliyor. Burka ve nikaba yasak getiren düzenlemeye ÖHP'li Fırsat Eşitliği Bakanı Mara Carfagna, "Kadınlar üzerindeki baskıya hoşgörü gösterilemez" diyerek destek verdi. Uygulamaya İtalya'daki İslam Topluluğu Birliği'nden tepki gelirken, birlik sözcüsü Ricardo Hamza Piccardo, İtalya'nın bugüne kadar bir tane bile burkalı kadın görmediğini, kadınların nikap giydiklerini, ancak bu kadınların da kent merkezlerine gitmediklerini ifade etti. Burkaya daha önce Fransa ile Belçika yasak getirmişti. 

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