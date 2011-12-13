T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya'da bir kişi, Afrikalı 2 sokak satıcısını öldürdü 3'ünü de yaraladı FLORANSA (A.A)

13 Aralık 2011 22:22

-İtalya'da bir kişi, Afrikalı 2 sokak satıcısını öldürdü 3'ünü de yaraladı FLORANSA (A.A) - 13.12.2011 - İtalya'nın Floransa kentinde bir İtalyan'ın Afrikalı 2 sokak satıcısını öldürüp, 3'ünü de yaraladıktan sonra intihar ettiği bildirildi. Polis ve görgü tanıkları, Gianluca Casseri adlı 50 yaşındaki aşırı sağcının öğle yemeği zamanı aracını Floransa'nın kuzeyindeki Dalmazia Meydanı'na park ettiğini, aracından çıktıktan sonra da tabancayla ateş etmeye başladığını söyledi. Polis, Dalmazia'da 2 Senegalliyi öldüren birini de ağır yaralayan Casseri'nin aracına binerek kent merkezindeki San Lorenzo pazarına gittiğini burada da ateş açarak 2 Afrikalı sokak satıcısını yaraladığını ifade etti. Polis, daha sonra garaja giren Casseri'nin aracına bindiğini ve boğazından kendisini vurduğunu kaydetti. Casseri'nin, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin yazarı J.R.R. Tolkien'nin hayranlarına ithaf edilen bir derginin yazarı ve yayıncısı olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24