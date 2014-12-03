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Dünya

İtalya'da aşırı sağcı liderden yarı çıplak poz

İtalya'da en çok konuşulan konulardan biri haline gelen fotoğraf sosyal medyada da büyük ilgi çekti

03 Aralık 2014 17:20

İtalya'da aşırı sağcı Kuzey Ligi partisinin lideri Matteo Salvini, haftalık Oggidergisine yarı çıplak poz verdi. Oggi dergisi Euro ve göç karşıtı ayrılıkçı Kuzey Ligi'nin 41 yaşındaki lideriyle röportaj yaptı. Ancak röportajdan çok, Salvini'nin belden üstü çıplak halde bir yatakta çektirdiği fotoğrafı dikkat çekti.

Derginin kapağında yayımlanan fotoğrafta, Salvini'nin üzerinde yalnızca, partisinin sembolü olan yeşil renkte bir kravat bulunuyor. Fotoğrafın üzerinde de "Salvini çıplak. İtalya'yı bu adama emanet eder misiniz?" başlığı yer alıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İtalya'da en çok konuşulan konulardan biri haline gelen fotoğraf sosyal medyada da büyük ilgi çekti. Kimileri Salvini'nin fiziğiyle dalga geçerken kimileri de "Aynı pozu bir kadın politikacı verseydi kıyamet kopardı" diye tepki gösterdi. Twitter'da paylaşılan bazı yorumlarda ise Salvini, geçen ay yayımlanan çıplak fotoğraflarıyla konuşulan magazin figürü Kim Kardashian'a benzetildi.

Reform Bakanı Maria Elena Boschi de tartışmaya katılarak, fotoğrafın "utanç verici" olduğunu söyledi. Matteo Salvini ise tepkilere esprili bir yanıt verdi ve "Biliyorum, spor salonuna gitmeliyim. Ama fiziğim için oy istemiyorum. Fikirlerimizi göstermek için her şeyi yapmaya hazırım. Yani hemen hemen her şeyi" dedi.

 

'Siyasetin yeni yıldızı'

 

Matteo Salvini'nin yarı çıplak fotoğrafı bazı analistler tarafındansa, sempati kazanarak merkez sağ ve merkez soldaki seçmen kitlesinden de oy alma çabası olarak yorumlandı.

 

Geçen ay yapılan yerel seçimlerde Salvini'nin partisi, kuzeydeki Emilia Romagna bölgesinde yüzde 19 oranında oy alarak sol eğilimli olarak bilinen bölgede güç kazandığını göstermişti.

Salvini bu sonucun ardından ülkenin güneyine de hitap edebilmek için "yeni bir proje" hazırlığında olduğunu söylemişti.
Ipsos tarafından yapılan bir kamuoyu araştırması da Salvini'ye desteğin 5 puanlık bir artışla yüzde 33'ye yükseldiğini gösterdi.
İngiliz Financial Times gazetesi de Salı günü yayımladığı bir haberde Salvini'yi "İtalya'nın yeni siyasi yıldızı" olarak tanımlamıştı.

 

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