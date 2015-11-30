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İtalya’da aşırı sağcı lider: Türkiye AB’ye giriyorsa biz çıkalım

Dün yapılan Avrupa Birliği zirvesinde, Türkiye'nin birliğe katılımı için müzakereleri canlandırma kararı çıktı

30 Kasım 2015 11:37

Brüksel'de dün yapılan Avrupa Birliği zirvesinde, Suriyeli sığınmacılar için Ankara'ya 3 milyar Euro yardım ve Türkiye'nin birliğe katılımı için müzakereleri canlandırma kararı çıktı. İtalya’nın göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen aşırı sağcı lideri Matteo Salvini, karara tepki göstererek, “Onlar giriyorsa biz çıkalım” dedi.

DHA’nın haberine göre; göçmen karşıtı aşırı sağcı parti Kuzey Ligi (Lega Nord) lideri Matteo Salvini, zirvenin ardından Twitter'dan şu iletiyi paylaştı: “Göçmenler için Avrupa'dan Türkiye'ye 3 milyar Euro'luk bir hediye. Bazıları da aynı Türkiye'nin AB'ye girmesini istiyor. Onlar giriyorsa biz çıkalım.”

Daha önce de birçok kez Türkiye'nin AB üyeliğine karşı açıklamalar yapmış olan Salvini'nin bu mesajına onlarca yorum geldi. Salvini'yi savunanlar kadar karşı çıkanlar bulunurken, Twitter'daki dikkat çeken bazı tepkiler şöyle oldu:

 “Türkiye AB'ye girerse, ben kesinlikle gidiyorum. Rusya'ya taşınıp, dilenmeye başlarım. Anlamadım, 2 milyon Suriyelinin buraya gelmesini mi tercih ediyorsunuz? Bu parayı, onlar orada kalsın diye ödüyoruz, uyanın.”

“Hayır, Türklere hayır. Hangi sapık kafalar bu fikirleri doğuruyor? Onlar giriyorsa biz çıkalım. Haklısın Kaptan.”

“Türkiyeli ya da Türkiyesiz zaten AB'den derhal çıkmamız lazım.”

“İğrenç adam sen çık.”

“Seni tutan yok, çık git”

“Türkiye'nin AB'ye girmesini beklemeden derhal sen çıkmaya başla, Kuzey Kutbu'na, beyaz ayıların yanına git.”

“Seni tutan yok çık git. Çık ve bir daha girme.”

“Evet işte bu, onları ana kapıdan alalım, biz de acil çıkış kapısından çıkalım! Erken çıkmak daha iyidir.”

“Avrupa Parlamentosu'nda biraz bulunsaydın, belki dış politikadan biraz anlamaya başlardın. Oysa hiçbir halt anlamıyorsun.”

“Avrupa haraç ödüyor.”

“Anneciğim Türkler (Mamma li Turchi)”

 

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