İtalya’da anayasa referandumu tarihi belli oldu

Roma'da hükümet tarafından yapılan açıklamada, anayasa reformunun 4 Aralık tarihinde halkın oyuna sunulacağı belirtildi. İtalya Başbakanı Matteo Renzi, daha önce anayasa referandumunun Ekim ayında yapılacağını duyurmuştu. Ancak referandum tarihi sürekli olarak ertelenmişti. 4 Aralık'ın referandumun yapılabileceği yasal son tarih olduğu belirtiliyor.

Referandumun sonucu Başbakan Renzi'nin siyasi geleceği açısından önem taşıyor. Renzi, eğer referandum sonucunda anayasada yapılacak değişikler kabul edilmezse, görevini bırakacağını açıklamıştı. Ancak Renzi daha sonra siyasi geleceğini referandumun sonucuna bağlamanın bir hata olduğunu dile getirmişti. Son yapılan kamuoyu yoklamaları, referandumda "hayır” ve "evet” oylarının başbaşa olduğunu gösteriyor.

Anayasa reformu

Anayasada yapılacak değişiklikler ile İtalyan Parlamentosu'nun alt kanadı Cumhuriyet Senatosu'nun yetkilerinin azaltılması planlanıyor. Böylelikle yasamanın daha hızlı ve etkin olması hedefleniyor. Reform, Cumhuriyet Senatosu'ndaki koltuk sayısının 315'ten 100'e düşürülmesini ve üyelere maaş bağlanmaması ile üyelerin halk tarafından seçilmemesini öngörüyor. Ayrıca planlanan anayasa reformuna göre Senato'nun her yasayı onaylaması da gerekmeyecek. İtalya'da yasaların her iki meclis tarafından onaylanması zorunluluğu, hükümetlerin faaliyetini zorlaştırıyordu.

Anayasa reformu, 2014 yılının Şubat ayından beri başbakanlık görevini yürüten Renzi'nin en önemli siyasi hedefleri arasında bulunuyor. Ancak muhalefet ile Renzi'nin lideri olduğu sosyal demokrat çizgideki Demokratik Parti'de (PD) de bazı isimler reforma karşı çıkıyor. Bu reformun kabul edilmesi halinde, hükümetin yetkilerinin artmasından kaygı duyuyorlar.

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dpa/Reuters, JD/BÖ