İtalya’da Amelia şoku



İtalya’nın yedek kalecisi Marco Amelia sakatlandı. 2010 Dünya Kupası elemelerinde Kıbrıs Rum Kesimi ve Gürcistan ile karşılaşacak İtalya’da Marco Amelia şoku yaşanıyor.



Sırtında sorunları olan file bekçisi Amelia kamptan ayrılırken, teknik direktör Marcello Lippi’nin yeni bir kaleciyi kadroya çağırmayı düşündüğü öğrenildi. İtalya’nın eleme maçlarında kaleyi Gianluigi Buffon’un korumasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray’da görev yapan Morgan de Sanctis büyük bir ihtimalle bu karşılaşmalarda yedek kulübesinde bekleyen ikinci kaleci olacak.

