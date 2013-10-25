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Dünya

İtalya'da 800 kaçak göçmen kurtarıldı

İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası civarında son olarak 3 ve 11 Ekim'de yaşanan teknelerin alabora olması olaylarında yaklaşık 400 kaçak hayatını kaybetmişti

25 Ekim 2013 08:08

Afrika'dan Avrupa'ya geçişlerde kaçak göçmenlerin en çok kullandığı yollardan Akdeniz'in "Sicilya Kanalı" olarak tanımlanan bölgesinde, son birkaç saatte 800'den fazla kaçak göçmen kurtarıldı.

İtalyan haber ajansı ANSA, İtalyan donanmasına ait iki gemi, iki sahil güvenlik devriye botu ve Panama bandıralı ticari bir geminin 800'ü aşkın kaçak göçmenin kurtarılmasına yardım ettiğini duyurdu.

İtalyan donanmasına ait iki geminin yaklaşık 400 kaçağı kurtardığı, 250 kişiyi taşıyan ve zor durumda olan kaçakların teknesine, bir sahil güvenlik botunun yardım ettiği ifade edildi.

Sahil güvenliğe ait bir başka devriye botunun ise Lampedusa Adası'nın 103 mil güneydoğusunda 95 Eritreli kaçağı, Panama bandıralı geminin de adanın 100 mil güneyinde zor durumdaki teknede bulunan 80 kaçağı kurtardığı belirtildi.

 

400 göçmen ölmüştü

 

İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası civarında son olarak 3 ve 11 Ekim'de yaşanan teknelerin alabora olması olaylarında yaklaşık 400 kaçak hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu trajedilerin bir daha tekrar etmemesinin önüne geçmek için İtalya, güvenlik üniteleriyle Sicilya Kanalı'nda kaçak göçmenlere yönelik "Mare Nostrum (Bizim deniz)" adıyla insani yardım operasyonu başlatmıştı.

Son kurtarma operasyonunda 400 kaçağı kurtaran donanma gemilerinin bu operasyon kapsamında bölgede görev yaptıkları belirtildi.

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