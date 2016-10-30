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Dünya

İtalya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

İtalya'da 24 Ağustos'ta meydana gelen depremde 296 kişi hayatını kaybetmişti

30 Ekim 2016 11:49

Orta İtalya'da Perugia yakınlarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Can ya da mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Perugia kentine 68 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti.

USGS, depremin derinliğini 10 kilometre olarak açıkladı.

Hürriyet'teki habere göre, İtalyan sivil savunma yetkilileri, depremin etkisiyle bazı binaların yıkıldığını açıkladı.

Depremde Norcia kasabasındaki tarihi St. Benedict Bazilikası büyük hasar gördü.

 

"Cehennemi gördüm"

 

Bölge geçen Çarşamba günü de iki depremle sarsıldığı için birçok insan, önlem amacıyla otomobillerinde uyuyordu. Bazıları ise başka bölgelerdeki sığınak ya da otellere tahliye edilmişti. Yaşanan son depremin ardından konuşan yetkililer, bu durumun, birçok insanın hayatını kurtarmış olabileceğini belirtti.

Depremin etkilediği kasabalardan Ussita'nın belediye başkanı Marco Rinaldi, "Her şey çöktü. Ortalığı toz bulutu kapladı. Tam bir felaketti... Ben otomobilimde uyuyordum. Cehennemi gördüm" dedi.

Roma'da da hissedildi

 

Norcia kasabasının altı kilometre kuzeyinde gerçekleşen depremin İtalya'nın başkenti Roma'da da hissedildiği bildirildi.

Depremin hissedildiği bölgelerde, yerel saatle 07.40'ta (TSİ 10.40) meydana gelen sarsıntı nedeniyle halkın cadde ve meydanlarda toplandığı belirtildi.

 

Yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti

 

İtalya'nın orta bölgeleri geçen Çarşamba gübü 5.5 ve 6.1 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı.

Bölgede 24 Ağustos'ta medyana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde ise yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıntılar geliyor...

İtalya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem nedeniyle Atalanta - Lecce maçı durdurulmuştu:

 

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