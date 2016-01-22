İtalya'da 100 Euro rüşvetten sayılmadı

İtalyan yargı sisteminin en üst mercii olan Temyiz Mahkemesi, alkollü araç kullanırken polise yakalanan ve ceza almamak için polis memuruna 100 Euro rüşvet teklif eden bir adamın yolsuzluk suçlamasından aklanmasına karar verdi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Temyiz Mahkemesi'nin 19 Ocak 2016 tarihli kararında, 100 Euro'nun "yolsuzluk" teşkil edemeyecek kadar düşük bir miktar olduğu belirtildi.

Mahkeme ayrıca rüşvet teklif eden sürücünün olay anında "aklı başında" olmadığı gerekçesiyle hakkındaki suçlamaların düşmesine hükmetti.

Mahkeme, İtalyan yasalarına göre bir rüşvet girişiminin yolsuzluk suçu kabul edilebilmesi için "belli bir ciddiyetle" yapılması ve rüşvet teklifinin "kamu görevlisinin kafasını karıştırarak suça göz yummasına yol açacak" miktarda olması gerektiğini göz önünde bulundurarak bu karara vardı.

İtalyan basınında tepki

Mahkemenin kararı İtalyan basınında tepkili ve alaycı yorumlarla haber oldu.

Libero gazetesi, "100 Euro'nun altı yolsuzluk sayılmıyor. Bir memura nasıl ve ne zaman rüşvet verebilirsiniz?" başlıklı haberinde, "Yolsuzluktan söz edebilmek için gerekli rüşvet miktarı ise hala bir sır" diye yazdı.

Haberlerde, sürücünün rüşvet teklif ettiği sırada alkollü olması sayesinde hapisten kurtulmasının çelişkili olduğuna da vurgu yapıldı.

Ancak Temyiz Mahkemesi tarafından yolsuzluk suçlamasından aklansa da, ismi açıklanmayan sürücünün alkollü araç kullanma cezasından kaçamayacağı belirtiliyor.

İtalyan yasaları, alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülerin 500-6200 Euro arası para cezası ve 6-12 ay hapis cezası ile ehliyetine 6-12 ay arası el koyulmasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.