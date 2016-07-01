İtalya ve Hollanda BM'de koltuk paylaşacak



BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İtalya ve Hollanda'nın BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliklerinden birini paylaşması kabul edildi. İki ülke iki yıl boyunca koltuklarından birini dönüşümlü olarak paylaşacak. İtalya 1 Ocak 2017 tarihinde görevine başlayacak, bir yıl sonra da koltuğu Hollanda devralacak.

BM Genel Kurulu'nda salı günü yapılan beş tur oylamada iki ülke geçici üyelik için yeterli çoğunluğu alamayınca Hollanda ve İtalya geçici üyeliği paylaşmak konusunda anlaşmıştı. Oylamada 193 üye ülkeden 179'u kabul oyu verdi. İtalya'nın BM nezdindeki büyükelçisi Sebastiano Cardi, BM'nin birliğinin önem taşıdığını vurgulayarak iki AB üyesinin bu amaçla hareket ettiğini söyledi.

Konsey'de koltuk paylaşımı BM tarihinde ilk kez yaşanmıyor. 1960 yılındaki seçimde de geçici üyelik için yeterli oyu alamayan Türkiye ve Polonya da böyle bir çözüme gitmişti.

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada geçici üyeliğe seçilen diğer ülkeler İsveç, Etiyopya, Bolivya ve Kazakistan oldu.

BM Güvenlik Konseyi, 5'i daimi 15 üye ülkeden oluşuyor. Kararları veto hakkına sahip daimi üyeler ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'den oluşuyor. Halen Konsey'de geçici olarak görev yapan ülkeler ise Venezuela, Malezya, Yeni Zelenda, İspanya ve Angola. Daimi üyeler dışındaki koltuklar için de iki yılda bir seçim yapılıyor.