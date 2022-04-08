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İtalya ve Britanya Savunma Bakanları, Türkiye'ye geliyor

Toplantıda, ülkeler arası savunma ve güvenlik alanında ilişkiler ele alınacak

08 Nisan 2022 11:09

Türkiye, İtalya ve Britanya savunma bakanları üçlü toplantıda İstanbul'da bir araya gelecek.

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak.

Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda, Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

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