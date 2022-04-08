İtalya ve Britanya Savunma Bakanları, Türkiye'ye geliyor

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-header-spot">Türkiye, İtalya ve Britanya savunma bakanları üçlü toplantıda İstanbul'da bir araya gelecek.</p>\n<p class="detail-header-spot">İtalya Savunma Bakanı <strong>Lorenzo Guerini</strong> ve Britanya Savunma Bakanı <strong>Ben Wallace,</strong> Millî Savunma Bakanı <strong>Hulusi Akar</strong>'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak.</p>\n<p class="detail-header-spot">Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda, Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.</p>\n</body>\n</html>