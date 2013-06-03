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Dünya

İtalya vatandaşlarını Türkiye'de yaşanan protestolar için uyardı

İtalya Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde vatandaşlarının siyasi mitinglerin düzenlendiği yerlerden kaçınmaları için uyarıda bulundu

03 Haziran 2013 16:30

İtalya, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, vatandaşlarını Türkiye'de protestoların gerçekleştiği şehirlere gitmekten kaçınmaları konusunda uyardı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde, “Güvenli seyahat. Kriz uyarılar ünitesi” başlığı altında yapılan uyarıda, Türkiye’de büyük kent merkezlerinde protesto gösterileri yaşandığı hatırlatarak, “Vatandaşlarımızı maksimum dikkate ve protestoların gerçekleştiği bölgelere, bilhassa İstanbul ve Ankara’ya seyahat etmekten kaçınmaya davet ediyoruz.” denildi. Siyasi mitinglerin düzenlendiği yerlerden kaçınmaları istenen İtalyan vatandaşları, askeri ve güvenlik güçlerinin çevresinde bulunmamaları konusunda da uyarıldı.

Esma Çakır'ın Doğan Haber ajansı'nda yer alan haberine göre, bakanlığın, Türkiye’nin bilhassa Güney Doğu’sunda terör olaylarının yaşanma ihtimalinin ve beraberinde bazı kurumların ve turistlerin uğrak yeri olan yapıların hedef alınmasının da ihtimal dışı bırakılmaması yönündeki uyarısı dikkat çekti.

Öte yandan, Türk makamlarının özellikle Doğu ve Güney Doğu’da gelişmiş güvenlik önlemlerini uyguladığı ve özellikle turistlerin korunmasına özen gösterdiği de vurgulandı.

Söz konusu ülkedeki terör olaylarına ilişkin bakanlık, terör faaliyetlerinin ve Türk ordusuyla çatışmaların yeniden başlaması ihtimaliyle bağlantı kurarak, özellikle ülkenin İran ve Irak sınırında bulunan kentlere gidilmemesini de tavsiye etti. Türkiye’nin Suriye’ye olan sınırına da yaklaşılmamasını da ekledi.

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