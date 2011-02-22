İtalya Türkiye'yle vizeleri kaldırmak istiyor

T24 - AB içinde Türkiye'nin üyeliğine en fazla destek veren ülkeler arasında bulunan İtalya, katılım müzakerelerinin canlandırılmasını ve geri kabul anlaşması karşılığında vizelerin kaldırılmasını istedi.





İtalyan kaynaklar, İtalya Dışişleri Bakanı Francı Frattini'nin AB içinde Türkiye'nin üyeliğine güçlü destek veren diğer üyelerle (İngiltere, İspanya, Polonya, İsveç, Finlandiya ve AB Komisyonu) oluşturulan gayrı resmi Türkiye Odak Grubu'nu toplayarak Türkiye'nin AB sürecinin nasıl hızlandırılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.





Gayrı resmi toplantıda İtalya tarafından diğer üyelere sunulan belgede, bu yılın ilk yarısında enerji ve rekabet politikası fasıllarının müzakerelere açılması ve geri kabul anlaşması karşılığında vizelerin kaldırılması için görüşmelerin başlatılması istendi.





Belgede, ortak çıkarı ilgilendiren dış politika konularında AB'nin Türkiye ile düzenli diyaloğa girmesi talep edildi.





İtalya tarafından hazırlanan belgede, Türkiye'de genel seçimlere gidilirken AB'nin Türk vatandaşları ve siyasetçilerinin gözünde saygınlık ve çekiciliğini yeniden kazanması gerektiği vurgulandı.





Belgede, ''Türk yetkililer ve bakanlar, kamuoyu tartışmalarında AB'ye karşı sert dil kullanmaktan kaçınmaları konusunda her fırsatta ikaz edilmelidir'' denildi.



