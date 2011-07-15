-İTALYA TASARRUF PAKETİNİ ONAYLADI ROMA (A.A) - 15.07.2011 - İtalya'da Temsilciler Meclisi, dün Senato'da kabul edilen 70 milyar avro tutarındaki tasarruf paketini onayladı. Avro Bölgesinde yaşanan borç krizinin İtalya'ya sıçrayabileceği baskılarının gölgesinde Bakanlar Kurulunun, 30 Haziran'da onayladığı ve 2014 yılına kadar borçları yapılandırmayı öngören tasarruf paketi parlamentodan geçti. Temsilciler Meclisinde bugün öğleden sonra yapılan oylamada, tasarruf tedbirlerini içeren paket, 284 milletvekilinin 'Hayır' oyuna karşı, 316 kabul oyu ile onaylandı. Oylamada, 2 milletvekili de çekimser oy kullandı. Oylama sonrasında Özgürlükçü Halk Partisi (ÖHP) milletvekilleriyle konuşan Başbakan Berlusconi'nin "İtalyanların iyiliği için çok çalıştım. Çok kafa yordum. Onlara söz verdiğim şeyleri yerine getirmek çok hoşuma gidiyor. Ancak, bu zor dönemde vergi indirimi yapmak imkansız" dediği belirtildi. İtalya'nın borç krizine düşme olasılığı geçen haftanın son işlem gününde Milano Borsasında sert düşüşe neden olmuştu.