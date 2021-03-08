İtalya, Sputnik V aşısının ülkede üretimi için Rusya'yla anlaşma imzaladı

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ile İtalyan Adienne Pharma&Biotech şirketinin Sputnik V aşısının İtalya'da üretimini öngören bir anlaşma imzaladığı açıklandı. Böylece İtalya, Rus aşısını topraklarında üretecek ilk Avrupa ülkesi oldu.

ADIENNE Pharma & Biotech bünyesindeki Adienne Srl'nin daha önce Sputnik V'nin yerelde üretimi için stratejik anlaşma imzalanmasını önerdiğini anımsatan İtalya-Rusya Ticaret Odası, "Avrupa'da ilk kez, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ile ADIENNE Pharma & Biotech arasında Sputnik V aşısının İtalya'da üretimiyle ilgili bir anlaşma imzalandı" açıklamasını yaptı.

"Yıl sonuna kadar 10 milyon doz üretim öngörülüyor"

İtalya'daki üretimin temmuzda başlamasının planladığını belirten İtalya-Rusya Ticaret Odası, "Bu karar, yeni istihdam yaratma ve aşının üretim sürecini tümüyle kontrol etme imkanı sunacak. Yıl sonuna kadar 10 milyon doz aşı üretilmesi öngörülüyor" dedi.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı.