-İtalya siyasi krizin eşiğinde ROMA (A.A) - 06.11.2011 - İtalya'da Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ hükümete, başbakanın partisinden destek vermeyen milletvekili sayısının artması, iktidarın geleceğini de tartışmalı hale getirdi. Bir yandan pençesine düştüğü borç krizi, bir yandan ülkenin kuzeybatısında yaşanan sel felaketleriyle uğraşan İtalya'da, son olarak ülkenin siyasi hayatında yaşanan gelişmeler, yeni bir krizin habercisi gibi görünüyor. Ülkede, iktidar partisindeki bazı milletvekillerinin hükümete karşı tavır alması, merkez sağ koalisyon hükümetinin geleceğini de tehlikeye attı. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, başbakan Silvio Berlusconi'nin Özgürlükçü Halk Partisi'nden (PdL) hükümete destek vermeyeceğini açıklayan milletvekillerinin sayısının 15'i geçtiği, bunun da hükümetin mecliste çoğunluğunu riske soktuğu ifade edildi. Başbakan Berlusconi'nin partisinde yaşanan bu gelişmeler siyasi gündemi hareketlendirirken, anamuhalefetteki Demokrat Parti'nin dün Roma'nın San Giovanni meydanında düzenlediği mitingine katılan binlerce partili Berlusconi hükümetinin istifasını istedi. "İtalya'yı yeniden inşa edeceğiz" sloganıyla düzenlenen mitingde bir konuşma yapan parti genel sekreteri Pier Luigi Bersani, "İtalya'ya haysiyetini geri vereceğiz. Berlusconi evine gitmeli" dedi. Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano da ülkenin güneydoğusundaki Bari şehri ve çevresine yaptığı ziyarette sürpriz bir açıklama yaparak, İtalya'nın siyasi kriz ortamında yolunu bulamayacağını belirtti ve herkesi kucaklayacak geniş katılımlı bir ulusal birlik hükümetinin kurulmasından söz etti. -Berlusconi: "İstifa etmiyorum"- Başbakan Berlusconi ise aleyhinde çıkan sözlere yayımladığı bir açıklamayla cevap verdi. 75 yaşındaki Başbakan, "İstifa etmiyorum" diyerek, hükümetinin çoğunluğu elinde bulundurduğunu savundu. Bu arada, Başbakanın parti içindeki krizin büyümemesi için milletvekilleriyle bire bir görüşmeler yaptığı da gelen haberler arasında yer aldı.