İtalya senatosu mali istikrar paketini onayladı

T24- İtalya'da Senato, bütçe açığını azaltmak ve büyümeyi desteklemek üzere hazırlanan ''kemer sıkma'' tedbirlerini de içeren bütçeyi onayladı. Tasarı yarın Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelecek ve onaylanırsa yasalaşacak.. Bu hızlandırılmış ekonomik reformların hayata geçirilmesi planının ardından Berlusconi'nin hükümetinin istifasını sunarak, ülkede erken seçim döneminin başlayacağı ifade ediliyor.

Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ iktidarın meclisteki çoğunluğunu geçen salı günü kaybetmesinden sonra İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, dün Başbakan Silvio Berlusconi'nin bir kaç gün içinde görevinden ayrılabileceğini söylemişti. Berlusconi'nin yerine ülkede saygın bir konumu bulunan ve AB'nin eski komisyon üyelerinden Mario Monti'nin getirileceği konuşuluyor. Napolitano eski Avrupa Komisyonu Mario Monti'yi ömür boyu senatör olarak ilan etmiş, bu gelişme de Cumhurbaşkanı'nın Monti'yi geçici başbakan olarak atayabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak iktisatçılar böyle bir durumda dahi İtalya'nın mali istikrarı sağlamakta zorlanacağını, ülkenin karşısında zorlu bir görev bulunduğunu belirtiyor.

Kuzey Birliği Partisi (LN) lideri Umberto Bossi ise daha önce iktidarın büyük ortağı Özgürlükçü Halk Partisi (PdL) ile aralarında minik çapta krize neden olan mali istikrar yasasındaki büyük değişiklikler kapsamında yer alacağı söylenen emeklilik reformuna itirazını sürdürüyor. Bossi, yaptığı açıklamada, emeklilik reformu ve kolay işten çıkarmanın değişikliklerde yer alması durumunda, tasarıya ”hayır” oyu vereceklerini söylemişti.

Sanayiciler Birliği Başkanı Emma Marcegaglia da İtalya’nın dramatik bir dönem yaşadığını ve uçurumun kenarında olduklarını söyledi. Marcegaglia, harekete geçilmediği takdirde kendilerini Yunanistan‘ınkine benzer bir sonun beklediği yorumunu yaptı.

İtalya Genel İş Konfederasyonu Başkanı Susanna Camusso ise mali istikrar yasasındaki ekonomik reformlara ilişkin büyük değişikte öngörülen işten çıkarmaları kolaylaştıran maddeden endişe ettiğini, ülkenin güvenilirliğini kazanması için seçimlere gidilmesinin şart olduğunu belirtti.