İtalya Nisan'da 2 milyar 938 milyon euro dış ticaret fazlası verdi

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Haziran (DHA) –İtalya’da dış ticaret fazlası Nisan’da 2 milyar 938 milyon euro oldu.

Nisan’da ihracat aylık yüzde 0.1, ithalat yüzde 0.7 artarken, yıllık bazda artış ihracatta yüzde 6.6, ithalatta ise yüzde 9.6 oldu.

İtalya İstatistik Ofisi (Istat) tarafından yapılan açıklamada şu tespitler yapıldı:

“Nisan’da mevsimsellikten arındırılmış verilere göre itracat yüzde 0.1, ithalat yüzde 0.7 arttı.

“Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat aylık bazda yüzde 0.9, yıllık bazda yüzde 8.0 arttı.

“Avrupa Birliği dışına yapılan ihracat ise aylık bazda yüzde 0.9 düşerken, yıllık bazda yüzde 4.8 arttı.

“Son üç ayda ihracat yüzde 1.5, ithalat ise yüzde 1.1 düştü.

“AB ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 11.4 artarken, AB dışı ülkelerden yapılan ithalat yüzde 8.3 arttı.

“Nisan’da İtalya 2 milyar 938 milyon dış ticaret fazlası verdi. 1 milyar 861 milyon euro AB ülkeleriyle ticaretten, 1 milyar 77 milyon dış ticaret fazlası ise AB dışı ülkelerle yapılan ticaretten kaynaklandı.

“İtalya’nın Türkiye’ye ihracatı toplam ihracatın yüzde 2.2’sini, Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının yüzde 2.1’ini oluşturdu.

“İtalya Nisan 2018 itibariyle Türkiye ile olan ticaretinde yıl başından bu yana 77 milyon euro, sadece Nisan’da ise 25 milyon euro fazla verdi.

“İtalya’nın Türkiye’ye ihracatı Nisan’da yıllık bazda yüzde 0.7 düştü, Türkiye’den ithalatı ise 10.9 arttı.“