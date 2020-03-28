İtalya'nın güneyinde Koronavirüs tedbirlerinin isyana dönmesinden korkuluyor

İtalya'da refah seviyesinin kuzeye göre düşük olduğu güney bölgelerde karantina tedbirlerinin getirdiği ekonomik sıkıntıların isyan hareketlerine dönüşebileceği endişesi dile getirilmeye başlandı.

İtalyan basınında bugün yer alan haberlere göre İtalyan istihbarat servisi ve İçişleri Bakanlığı kaynakları, "özellikle güney bölgelerde kendiliğinden gelişen ya da organize isyan ve ayaklanma riski potansiyeli" bulunduğunu belirtti.

La Stampa gazetesi "Huzursuzluk ve protestolar henüz erken aşamada olsa da toplumsal bir bombanın patlama tehlikesi yüksek" diye yazdı.

La Repubblica da "Sağlık krizine bir de toplumsal krizin eklenmesini önleme amaçlı girişimlerde bulunmak için fazla vakit yok" diye yazdı.

Geçen Perşembe günü, Sicilya’nın başkenti Palermo’da bir süpermarkette bir grubun "Paramız yok" diyerek aldıkları ürünlerin ücretini ödemeyi reddettiği, bu gibi eylemlerin yayılması korkusuyla süpermarketlerin önünde güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı belirtiliyor.

Güney ve Toplumsal Uyum Bakanı Giuseppe Provenzano da, "Toplumun büyük kesimlerinin yaşadığı sağlık, gelir ve gelecek kaygısının öfke ve nefrete dönüşmesinden endişe ettiğini" söyledi.