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Dünya

İtalya mafya infazının zanlısını arıyor

Polis, mayısta işlenen gün ortasında yaşanan mafya infazının cinayet zanlısını bulamayınca görüntüleri yaymaya karar verdi.

30 Ekim 2009 02:00

Polis, mayısta işlenen gün ortasında yaşanan mafya infazının cinayet zanlısını bulamayınca görüntüleri yaymaya karar verdi.

İşte mafya infazının görüntüsü.../Video

İtalya'da mafyanın hesaplaşması gün ortasında sokağa taşınınca ortaya tüyler ürpertici görüntüler çıktı. Nepal'de bir tetikçi bardan çıkardığı adamı gündüz vakti kaldırıma yatırarak üç el ateş etti. Sonra da gayet soğukkanlı bir şekilde arkasını dönüp gitti. Görüntüler ise güvenlik kameralarına takıldı.

Ölen adam 53 yaşındaki Mariano Bacio olarak teşhis edildi. İddiaya göre Bacio'nun rakip çetenin bölgesinde uyuşturucu satan başka bir çeteyle ilişkisi varmış.

Cinayet aslında Mayıs ayında işlenmiş. Fakat polis kamera görüntülerine rağmen katili yakalayamayınca çareyi görüntüleri yayınlamakta bulmuş. Nepal'deki mafya karşıtı bürosu, "Videoyu mümkün olduğu kadar geniş bir kesime yaymaya karar verdik. Katil ile ilgili bize bilgi sağlayabilecek herkese ulaşmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

İtalya'daki mafyalarla ilgili Gomorrah kitabında Camorra çetesini ifşa eden araştırmacı gazeteci Roberto Saviano ise "Bir şehir savaştaysa, insanlar etraflarında olup bitenlere dikkat etmiyor. Bu video İtalya'nın bazı bölgelerinde hayatın yaşamaya değer olmadğını gösteriyor" yorumunu yaptı.

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