-İtalya krize çare arıyor ROMA (A.A) - 11.08.2011 - İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki hükümetin, ülkenin ana gündem maddesi olan krize çözüm arayışları çerçevesinde işveren ve sendikalarla görüşmelere devam ederken, krizle mücadele için yeni bir kararname oluşturma hazırlığında olduğu bildirildi. İşveren, sendika ve bankaların temsilcileriyle dün bir görüşme daha yapan hükümetin, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile mutabık kaldığı, bütçe açığını dengelemek için kemer sıkma önlemlerini içeren yeni bir kararname hazırlama sözü verdiği ancak ECB'nin önerilerini sivil toplum örgütleriyle paylaşmadığı kaydedildi. Başbakan Berlusconi'nin sözünü ettiği kararnamenin 16 ya da 18 Ağustos'ta toplanacak özel bakanlar kurulu toplantısında şekilleneceği dile getirilirken, sivil toplum örgütlerin çıkması gündemde olan yeni kararnamenin İtalyanları etkileyeceği endişesi taşıdığı ifade edildi. İtalya'nın en önemli sendikalarından biri olan İtalya İş Konfederasyonu (CGIL) Genel Sekreteri Sussanna Camusso, Avrupa Merkez Bankasının önerilerini hükümete sorduklarını ancak bu konuda net bir cevap alamadıklarını, bunun da hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi. Toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı Gianni Letta ise Avrupa Merkez Bankasının önlemlerini sivil toplum örgütleriyle şu anda paylaşamayacaklarını kaydederken, her türlü fikre açık olduklarını ve teklifleri değerlendirdiklerini bildirdi. Bu arada, Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun da Sicilya yakınlarındaki Stromboli adasında yaptığı tatilini yarıda keserek, Roma'ya hareket ettiği bildirildi. Napolitano'nun Başbakan Berlusconi ve Ekonomi Bakanı Giulio Tremonti ile görüşmesi bekleniyor.