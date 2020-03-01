İtalya Koronavirüs'le mücadele ederken Papa 'soğuk algınlığı' nedeniyle bir etkinlik daha iptal etti

Katolik kilisesi lideri Papa Francesco, bir hafta içinde katılacağı üçüncü etkinliği 'soğuk algınlığı' nedeniyle iptal etti. Papa'nın İtalya'da hızla yayılan yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığına dair şüpheler oluşsa da yetkililer konuya açıklık getirmedi.

Papa Francesco, geçen hafta son olarak katıldığı bir etkinlikte öksürürken ve burnunu çekerken görüntülendi. 83 yaşındaki Katolik Kilisesi lideri çarşamba günü katıldığı Kül Çarşambası ayininden bu yana kameralar karşısına geçmedi. Perşembe günü, Roma'ya gerçekleştireceği kilise ayinini iptal etti ve Cuma günü de yapay zekaya ilişkin davetli olduğu bir toplantıya katılmadı.

Avrupa'da Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da Papa'nın rahatsızlığı endişe uyandırdı. Vatikan yetkilileri Papa'nın Koronavirüs testi geçirip geçirmediğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Katolik Kilisesi'nin sözcüsü Papa'nın Vatikan'daki Santa Marta Otel'de istirahat ettiğini, bireysel ziyaretleri kabul ettiğini söyledi.

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1000'in üzerinde kişide görüldü, 29 kişi hayatını kaybetti.