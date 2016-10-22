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Dünya

İtalya itiraz etti, AB, İspanya'daki 'Mafya' lokantalarını yasakladı

İspanyol restoran zincirinden kararla ilgili henüz herhangi bir yorum ya da adım gelmedi

22 Ekim 2016 19:20

İtalya'nın, İspanya'daki bir restoran zincirine 'La Mafia' (mafya) adı verilmesine itirazı AB tarafından kabul edildi.

İtalyan yemekleri servis eden "La Mafia" restoranı ilk olarak 2000 yılında açılmasının ardından büyük başarı yakalayarak 39 şubeli bir zincire dönüştü. Ancak restoran zincirinin, tam açılımı "Mafya masaya oturuyor" (La Mafia se sienta a la mesa) olan ismi ve dekorasyonda kullanılan mafya temalı ürünler İtalyanları kızdırdı.

Restoran zincirinin İtalyan mutfağının imajına zarar verdiği ve mafyayı sevimli gösterdiği şikayetleri yağmaya başladı. La Repubblica gazetesinde yayımlanan bir yorumda da "İtalya'da ETA teröristlerine adanmış bir restoran açsak İspanyollar ne tepki verirdi?" denildi.

Artan tepkiler üzerine 2014 yılında parlamentonun mafyayla mücadele komisyonu, restoran zincirinin adının değiştirilmesi için resmi talepte bulundu.

İtalyan basınındaki haberlere göre bürokratik işlemlerin ardından Avrupa Birliği'nin markalardan sorumlu Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) İtalya'nın itirazlarını haklı buldu ve restoran zincirinin isminin değiştirilmesi gerektiğine karar verdi. La Repubblica'nın haberine göre AB kurumu, restoranın adının "ahlaki ilkelere aykırı olduğuna" hükmetti.

İspanyol restoran zincirinden kararla ilgili henüz herhangi bir yorum ya da adım gelmedi. Restoranın Halkla İlişkiler Müdürü Pablo Martinez 2013'te İtalya'dan gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada ise "Bu ismi biz yaratmadık, onu sadece kullanıyoruz. Kriz zamanında bile büyümeye devam ediyoruz. İncinen İtalyanlardan özür diliyoruz ama amacımız onları kırmak değil" demişti.

 

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