-İTALYA GENELKURMAY BAŞKANI'NIN BALON KEYFİ NEVŞEHİR (A.A) - 09.07.2010 - İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Vicenzo Camporini, Kapadokya'da balon turu yaptı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Camporini, dün akşam saatlerinde geldiği Nevşehir'de Garnizon Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras tarafından karşılandı. Nevşehir Orduevi'nde ağırlanan Orgeneral Camporini, İl Garnizon Komutanlığı'nca onuruna verilen yemeğe katıldı. Orgeneral Camporini, bugün sabah erken saatlerde balon turuna katılarak, Kapadokya'yı gökyüzünden izledi. Orgeneral Camporini Kapadokya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yaklaşık bir saat boyunca balonla kuş bakışı izledi. Camporini'ye uçuş öncesi uçuşla ilgili bir brifing verildi. Daha sonra Orgeneral Camporini'nin içinde bulunduğu balon Türk ve İtalyan bayrakları ile havalandı. Kapadokya'yı gökyüzünden balonla izlemenin keyfini yaşayan Camporini, Türk ve İtalyan bayrakları asılı balonun önünde objektiflere poz verdi.