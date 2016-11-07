T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya: Gazetecileri, hâkim ve savcıları, muhalif milletvekillerini tutuklayan bir Türkiye AB’ye giremez

“Böyle bir Türkiye ile müzakerelere devam etmenin bir anlamı var mı?”

07 Kasım 2016 19:54

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, gazetecileri, yargı mensuplarını ve muhalif milletvekillerini tutuklayan bir Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üye olamayacağını söyledi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır’ın haberine göre, LA 7 kanalında yayınlanan “Faccia a faccia (Yüz yüze)” adlı programa konuk olan Matteo Renzi, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB’nin genişlemesinin bir hata olup olmadığı sorulan Renzi, “27 ülke ya çok az ya da çok fazla. Genişleme çok acele gerçekleşti. Ancak Arnavutluk ve Sırbistan gibi aday ülkeleri birliğe almalıyız. Zira Avrupa’nın bir sonraki potansiyel sorunu Balkanlar olabilir. Bu sorunu küçümsememeliyiz” diye konuştu.

"Giremez"

Renzi, “Böyle bir Türkiye ile müzakerelere devam etmenin bir anlamı var mı?” sorusuna ise, “Türkiye ile müzakereler zaten durmuş durumda. Gazetecileri, hakim ve savcıları, muhalif milletvekillerini tutuklayan bir Türkiye AB’ye giremez” diye yanıt verdi.

Mülteci krizindeki dayanışma eksikliği nedeniyle ülkesi AB’yle karşı karşıya gelmiş olan Matteo Renzi, bu nedenle 2017 AB bütçesini veto edebilecekleri yönündeki açıklamaları hatırlatılınca, “Ya onlar kurallara uyacak ya da biz bütçeyi veto edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

İtalyaTürkiyeabüyelik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24