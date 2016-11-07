İtalya: Gazetecileri, hâkim ve savcıları, muhalif milletvekillerini tutuklayan bir Türkiye AB’ye giremez

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, gazetecileri, yargı mensuplarını ve muhalif milletvekillerini tutuklayan bir Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üye olamayacağını söyledi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır’ın haberine göre, LA 7 kanalında yayınlanan “Faccia a faccia (Yüz yüze)” adlı programa konuk olan Matteo Renzi, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB’nin genişlemesinin bir hata olup olmadığı sorulan Renzi, “27 ülke ya çok az ya da çok fazla. Genişleme çok acele gerçekleşti. Ancak Arnavutluk ve Sırbistan gibi aday ülkeleri birliğe almalıyız. Zira Avrupa’nın bir sonraki potansiyel sorunu Balkanlar olabilir. Bu sorunu küçümsememeliyiz” diye konuştu.

"Giremez"

Renzi, “Böyle bir Türkiye ile müzakerelere devam etmenin bir anlamı var mı?” sorusuna ise, “Türkiye ile müzakereler zaten durmuş durumda. Gazetecileri, hakim ve savcıları, muhalif milletvekillerini tutuklayan bir Türkiye AB’ye giremez” diye yanıt verdi.

Mülteci krizindeki dayanışma eksikliği nedeniyle ülkesi AB’yle karşı karşıya gelmiş olan Matteo Renzi, bu nedenle 2017 AB bütçesini veto edebilecekleri yönündeki açıklamaları hatırlatılınca, “Ya onlar kurallara uyacak ya da biz bütçeyi veto edeceğiz” ifadelerini kullandı.