İtalya, G20 ülkelerinin Afganistan gündemiyle olağanüstü toplantı gerçekleştirmesi için çalışıyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle yaşanan gelişmeler üzerine olağanüstü bir G20 Zirvesi düzenlenmesi için çalışıyor.

İtalya basınının aktardığı habere göre, bu yıl G20 Zirvesi’nin ev sahibi olacak İtalya, ekim ayında Roma’da planlanan zirve öncesi olağanüstü bir toplantı için çalışıyor.

Draghi’nin Afganistan konusunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüşmesi bekleniyor.

G7 liderleri de gelecek hafta Afganistan gündemiyle internet üzerinden toplanacak.