İtalya, Fransa’ya kızıp 20 bin Tunuslu'ya oturma izni verdi

T24 - Afrika’dan mülteci akınına uğrayan İtalya, Fransa’ya kızıp 20 bin Tunuslu’ya 6 aylık geçici oturma izni verince AB karıştı. Almanya ve Fransa, ‘Schengen’i ihlal ediyorsun” suçlamasında bulundu.



İtalya Başbakanı Berlusconi ise, “AB Birlik olmayacaksa parçalansın daha iyi. Tunus eski Fransız sömürgesi ve hepsinin de Fransa’da akrabası var, istedikleri gibi gidebilirler” karşılığını verdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Tunus ve Libya başta olmak üzere bir çok Afrika ülkesinden onbinlerce mültecinin teknelerle akın ettiği İtalya, AB’nin mülteci tsunamisinde İtalya’yı yalnız bıraktığını belirterek, AB’ye ortak vize sistemi Schengen misillemesinde bulundu. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 20 bin Tunuslu mülteciye 6 aylık oturma izni verme kararı aldı ve “Şimdi bu mülteciler Fransa ve Almanya’ya istedikleri gibi gidebilir” resti çekti. Fransa ve Almanya, “Schengen’i yok ediyorsun” diye sert tepki gösterdi.



İtalya’nın Schengen tehdidinde bulunması ve fiilen uygulamasına, jet sosyetenin tatil adası diye bilinen Tunus açıklarındaki Lampedusa’ya balıkçı tekneleri ile son bir kaç ayda onbinlerce mültecinin akın etmesi neden oldu. Fransa geçen hafta mülteci kamplarından kaçanların ülkesine gelmesini engellemek için İtalya ile sınır bölgelerinde Avrupa Birliği içinde sınırların kalkmasına rağmen kontrollere başlama ve üzerlerinde kimlik ya da yasal başka belge bulunmayan kaçakları geri gönderme kararı aldı.



Fransa’nın bu adımı İtalya’yı kızdırdı. İtalya, sınırlarımızda kimlik kontrolü yapamazsın, bu Schengen anlaşmasına aykırı” itirazında bulundu.





Berlusconi: Şimdi onlar düşünsün



Mülteci akınının sürdüğü Lampedusa adasını önceki gün ziyaret eden İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Fransa ve Almanya’ya çattı. Daha önce AB ülkeleri ile yaptıkları tüm zirvelerde Fransa ve Almanya’nın mülteci tsunamisiyle İtalya’yı yalnız bıraktığını belirten Berlusconi, “20 bin Tunuslu mülteciye oturma izni verdik. En fazla 6 ay tutarım. Hem Tunus eski Fransız sömürgesi, hepsinin de Fransa’da akrabaları var ve gitmek de istiyorlar. Rahatlıkla gidebilirler. Şimdi Almanya ile Fransa düşünsün. Hani AB bir birlikti. Eğer soruna sahip çıkmazlarsa AB parçalansın ve eskiye dönelim daha iyi” dedi.





AB vize sistemi yok olur



Milano’ya giderek İtalya İçişleri Bakanı Roberto Maroni ile apar topar biraraya gelen Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant, İtalya’yı, “Mültecilere oturma izni verip Shengen’i parçalıyorsunuz” suçlamasında bulundu. Almanya İçişleri Bakanlığı da Berlusconi’nin Schengen anlaşmasına aykırı davrandığını savundu ve “İtalya çok kalabalık olmadı” ifadesini kullandı.



Öte yandan İtalya, AB’nin mülteciler için ayırdığı 2.3 milyar Euro’nun yeterli olmadığını, bunun iki katına çıkartılması gerektiğini söyledi.





Sosyete adasına akın sürüyor



İtalya’nın Tunus açıklarındaki jet sosyetenin tatil adası Lampedusa’ya mülteci akını devam ediyor. Tunus’daki olayların patlamasından bugüne kadar 390 tekne içinde 25 bin 800 mülteci adaya geldi. Giorgio Armani ve Gerard Depardieu gibi ünlülerin villalarının bulunduğu adaya gelenlerin büyük bir bölümü Tunuslu. Ancak önceki akşam gelenler Afrika ülkelerinden umuda yolculuğa çıkanlardan oluşuyor. Mülteciler, geri gönderilmemek için yolda kimlik ve seyahat belgelerini imha ediyor.







