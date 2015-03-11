İtalya eski başbakanı Berlusconi fuhuştan aklandı

Yargıtay, Silvio Berlusconi'ye davasında üst mahkemece verilen beraat kararını onadı. İtalya'da geçerli 3 aşamalı yargı sistemi gereği karar böylece kesinleşmiş oldu.
77 yaşındaki Berlusconi, villasında "Bunga Bunga partileri" adı altında düzenlenen eğlence gecelerinde reşit olmayan bir hayat kadınıyla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyordu.
7 yıl hapis cezası almıştı
Berlusconi, davanın ilk aşamasında 7 yıl hapis ve kamu görevlerinden ömür boyu men cezalarına çarptırılmıştı. İkinci aşamada davaya bakan İstinaf Mahkemesi mahkûmiyet kararını bozmuştu.
Davaya söz konusu olan kadın günümüzde 22 yaşında olan "Ruby" lakaplı, Fas asıllı Kerime El Mahruk.