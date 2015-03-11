T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İtalya eski başbakanı Berlusconi fuhuştan aklandı

İtalya'da yüksek mahkeme reşit olmayan bir kızla para karşılığında cinsel ilişkiye girmekle suçlanan eski başbakan Silvio Berlusconi hakkındaki son sözünü söyledi.

11 Mart 2015 10:45


Yargıtay, Silvio Berlusconi'ye davasında üst mahkemece verilen beraat kararını onadı. İtalya'da geçerli 3 aşamalı yargı sistemi gereği karar böylece kesinleşmiş oldu.

77 yaşındaki Berlusconi, villasında "Bunga Bunga partileri" adı altında düzenlenen eğlence gecelerinde reşit olmayan bir hayat kadınıyla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyordu.

7 yıl hapis cezası almıştı

Berlusconi, davanın ilk aşamasında 7 yıl hapis ve kamu görevlerinden ömür boyu men cezalarına çarptırılmıştı. İkinci aşamada davaya bakan İstinaf Mahkemesi mahkûmiyet kararını bozmuştu.

Davaya söz konusu olan kadın günümüzde 22 yaşında olan "Ruby" lakaplı, Fas asıllı Kerime El Mahruk.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Silvio BerlusconiBerlusconiBungaMahkemesiFasKerime Mahruk. © Deutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24