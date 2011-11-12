İtalya ekonomik önlemler paketini onayladı!

T24 -

İtalya'da Başbakan Berlusconi'nin istifasının önündeki tek engel olarak görülen finansal istikrar yasasındaki değişiklikler, Temsilciler Meclisi'nde 380 ''Evet'' oyu alarak onaylandı. Oylamada, anamuhalefet Demokrat Parti (PD) oy kullanmadı.Meclisteki oylamanın ardından Başbakan Berlusconi'nin cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye giderek, resmi olarak, istifasını sunması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Napolitano'nun da istifayı kabul edip, erken seçimlere kadar ülkeyi idare etmesi için kısa bir süre önce hayat boyu senatör ilan ettiği Mario Monti'yi başbakanlığa getireceği ifade ediliyor.Bu yasa Berlusconi hükümetinin, meclisten geçirdiği son yasa olma özelliğini de taşıyor. Dün Senato'da onaylanan bugün de Temsilciler Meclisi'nden geçen finansal istikrar yasası, devletin sahip olduğu gayrimenkullerin satışa çıkarılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve akaryakıta ek vergi gibi önlemleri kapsayacak.Başbakan Berlusconi, geçen salı günü mecliste yapılan 2010 yılına ilişkin devlet harcamaları bilançosunun oylamasını, iktidar milletvekillerinin oylarıyla meclisten geçirmesine karşın, oylamada meclisteki çoğunluğunu, partisinden ayrılan milletvekilleri nedeniyle kaybetmişti. 75 yaşındaki Berlusconi, AB'nin istediği ekonomik reformların, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasını takip eden süreçte, istifa edeceğini açıklamıştı.